Наверное, все поклонники стратегий знакомы с видеоигрой Crusader Kings III, которая вышла в сентябре прошлого года. Стоит отметить, что новая часть очень понравилась не только геймерам, но и моддерам, которые уже активно взялись за этот проект от шведской компании Paradox Interactive.

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Информацией именно о такой модификации и поделился пользователь с никнеймом TheynT на своем ютуб-канале. Геймер показал дебютный трейлер мода Elder Kings 2, а также рассказал немало интересных деталей об этом амбициозном проекте. Известно, что над этой глобальной модификацией работает целая команда энтузиастов, а в целом они планируют перенести вселенную The Elder Scrolls в видеоигру Crusader Kings III.

В этом геймплейном трейлере разработчики показали глобальную карту, а также вид нескольких готовых регионов. Также авторы продемонстрировали, как будут работать различные механики в их модификации. Известно, что в игре будет полноценная система магии, случайные тематические события в духе этой вселенной, а также религия с The Elder Scrolls. Также можно увидеть, как будут выглядеть представители Аргонианской расы в модификации Elder Kings 2. Из интересного еще стоит отметить, что сыграть можно будет за любого правителя, а стартовать геймеры будут в 440 или 450 году Второй эры.

Понятно, что работа еще продолжается, но уже хочется отметить внимание энтузиастов к различным деталям. В целом этот проект очень понравился геймерам, а дебютный трейлер за несколько дней собрал 45 тысяч просмотров. Напоследок стоит добавить, что пока авторы не могут назвать даже приблизительную дату выхода своего проекта. Хотя и отмечают, что это должно произойти в ближайшее время.

Дебютный трейлер модификации Elder Kings 2​ – видео