Загалом польоти на мітлі в Hogwarts Legacy отримали високу оцінку після релізу гри. Та цей збій точно не був передбаченою функцією.

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Смерть на мітлі в Hogwarts Legacy

Через місяць після виходу гри приємно бачити, що гравці Hogwarts Legacy все ще насолоджуються всіма примхами гри.

Значні продажі Hogwarts Legacy показали, що зусилля Avalanche Software дистанціюватися від коментарів Джоан Роулінг принесли свої плоди. Тож багато хто може насолоджуватися грою, відокремлюючи мистецтво від художника.

Та тепер у грі помітили курйозний збій. На опублікованій світлині гравець звисає з боку мітли. Це безумовно цікаве видовище, коли млявий труп персонажа якимось чином залишається на місці.

Наразі незрозуміло, а яких умов стався цей збій і чи можна його відтворити. Нещодавно вболівальники знайшли в грі багато цікавих помилок, одна з яких призвела до того, що гравці ставали невидимими в Hogwarts Legacy.