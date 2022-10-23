Наполегливий геймер вирішив здивувати спільноту шанувальників Elden Ring, пройшовши гру повністю ігноруючи будь-яке озброєння.

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Elden Ring – масштабна гра, сповнена різноманітних ворогів і монструозних босів. Задля перемоги над ними геймери змушені ретельно підбирати зброю та вибудовувати свого персонажа навколо її особливостей.

Ті кого цікавить груба сила – обирають різноманітну кремезну зброю, тоді як маги більше зосереджуються на чарівних посохах та заклинаннях.

Проте, гравець під ніком GinoMachino вирішив здивувати усіх та пройти гру, повністю відмовившись від зброї й використовуючи лише голі кулаки персонажа.

Геймер також зазначив, що весь процес зайняв у нього 58 годин, і він навіть засмутився, коли досяг мети.

Попри проходження основного сюжету, ентузіаст не уточнив зі скількома додатковими босами він зійшовся в битві та чи взагалі здолав когось з них. Одначе, спільнота шанувальників Elden Ring все ще була вражена досягненням наполегливого гравця.