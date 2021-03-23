Коли прострелили коліно: геймер пройшов Skyrim не використовуючи клавіші для руху – відео

Відомий блогер показав дуже незвичайний спосіб проходження Skyrim. Він зміг повністю пройти відеогру не використовуючи класичні клавіші для руху чи лівий стік геймпаду.

Ми неодноразово вам розповідали про різноманітні неординарні способи проходження відеоігор. Геймери полюбляють все ускладнювати та вигадують іноді просто божевільні челенджі. Не став винятком й сьогоднішній герой, який витратив чимало часу на проходження The Elder Scrolls V: Skyrim у дивному форматі.

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Відомий ютубер із нікнеймом ymfah вирішив пройти відеогру взагалі не використовуючи клавіші для руху (WASD, стрілочки) чи лівий стік геймпаду. Цілком зрозуміло, що це дуже непросте завдання, а таку ідею реалізувати без використання різноманітних багів чи креативного підходу майже неможливо.

З ходьбою все було достатньо просто, бо вперед блогер рухався використовуючи потужну атаку. Якщо наприкінці її скасовувати, то персонаж навіть може рухатися трохи швидше. Також ymfah дізнався, що перевантажений герой рухається ще швидше, хоча тут важливо не перестаратися.

Звісно, у ymfah були серйозні проблеми з базовими та класичними ігровими механіками: плавання, їзда на конях, а також ці "страшні" сходи. З останніми було дуже непросто, бо геймер мав постійно ставити під ноги свого персонажа відра. Тоді модель героя трохи підіймалася й він міг ступити на сходинку. Блогер активно використовував майже всі відомі баги, а також постійно намагався скорочувати.

Щоправда, найефективнішим методом переміщення виявилася комбінація "Стрімкого ривку" та отрути Нетчей. Після використання такого прийому паралізований головний герой літав на величезні відстані. Звісно, такі польоти допомогли значно прискорити процес проходження відеогри. У фінальному поєдинку йому дуже допомогла армія нескінченних вервольфів, яких він викликав з допомогою багу.

Варто відзначити, що чималу кількість місій геймер навіть проходив на легендарному рівні гри. Таке проходження The Elder Scrolls V: Skyrim дуже сподобалося геймерам, а відео вже зібрало майже 2 мільйони переглядів.

Проходження Skyrim без клавіш руху – відео