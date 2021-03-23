Известный блогер показал очень необычный способ прохождения Skyrim. Он смог полностью пройти видеоигру не используя классические клавиши для движения или левый стик геймпада.

Мы неоднократно вам рассказывали о различных неординарных способах прохождения видеоигр. Геймеры любят все усложнять и придумывают иногда просто сумасшедшие челленджи. Не стал исключением и сегодняшний герой, потративший немало времени на прохождение The Elder Scrolls V: Skyrim в странном формате.

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Известный ютубер с никнеймом ymfah решил пройти видеоигру вообще не используя клавиши для движения (WASD, стрелочки) или левый стик геймпада. Понятно, что это очень непростая задача, а такую идею реализовать без использования различных багов или креативного подхода почти невозможно.

С ходьбой все было достаточно просто, потому что вперед блогер двигался используя мощную атаку. Если в конце ее отменять, то персонаж даже может двигаться немного быстрее. Также ymfah узнал, что перегруженный герой движется еще быстрее, хотя здесь важно не переусердствовать.

Конечно, в ymfah были серьезные проблемы с базовыми и классическими игровыми механиками: плавание, езда на лошадях, а также эти "страшные" лестницы. С последними было очень непросто, потому что геймер должен был постоянно ставить под ноги своего персонажа ведра. Тогда модель героя немного поднималась и он мог ступить на ступеньку. Блогер активно использовал почти все известные баги, а также постоянно пытался сокращать.

Правда, самым эффективным методом перемещения оказалась комбинация "Стремительного рывка" и яда Нетчей. После использования такого приема парализованный главный герой летал на огромные расстояния. Конечно, такие полеты помогли значительно ускорить процесс прохождения видеоигры. В финальном поединке ему очень помогла армия бесконечных вервольфов, которых он вызвал при помощи бага.

Стоит отметить, что немалое количество миссий геймер даже проходил на легендарном уровне игры. Такое прохождения The Elder Scrolls V: Skyrim очень понравилось геймерам, а видео уже собрало почти 2 миллиона просмотров.

Прохождение Skyrim без клавиш движения​ – видео