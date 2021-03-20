Известный стример, что использует "альтернативные" контролеры снова взялся за старое. На этот раз он сумел сыграть в популярный шутер на французском багете. Невероятное видео – в материале.

Фанаты серии Call of Duty, пожалуй, геймеры с наибольшей фантазией. Ведь это не первый раз, когда мы видим как в играх серии используют странные и необычные контроллеры: от свирели до пианино.

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Известный в кругах поклонников нестандартного подхода к прохождению видеоигр стример Rudeism снова поразил сеть своей изобретательностью. На этот раз геймер решил сыграть в популярный батл-рояль шутер Call of Duty: Warzone, использовав вместо геймпада легендарное хлебобулочное изделие – французский багет.

Клипом из своего последнего стрима поделился сам Rudeism на платформе Reddit. На видео мы видим игрока, который держит багет с проводами и кнопками, выходящими из него. Пока он держит батон как оружие, игра реагирует на его движения, и позволяет ему быстро сориентироваться в обстановке. Игрок быстро движется, хватает ружье и спрыгивая с балкона очень точно стреляет во враждебного персонажа и даже убивает его с помощью своего багета.

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А в следующем клипе оппонент даже начал стрельбу первым и имел в ней существенное преимущество, однако стример быстро сориентировался в пространстве и совершил точный выстрел в голову, которому могут позавидовать даже игроки с "обычными" контролерами. Представьте себе реакцию игрока, получившего пулю, если бы он узнал, что проиграл перестрелку геймеру у которого вместо мышки и клавиатуры или геймпада – обычный французский багет.

В комментариях стример объяснил, как работает его альтернативный контроллер для Call of Duty: Warzone. Багет наполненный горстью кнопок, гироскопом и небольшим количеством клейкой ленты. Такой контроллер выдержал около 8 часов игрового процесса, прежде чем развалиться, что тоже довольно удивительно.

Гироскоп – устройство, способное реагировать на изменение ориентации основы, на которой он установлен. Установленный на багете он фактически позволял стримеру целиться батоном как будто автоматом.

Ранее Rudeism поиграл в популярную rogue-like игру Hades, использовав один из ее главных символов – гранат. С нетерпением будем ждать от новозеландского стримера еще больше новых странных способов играть в видеоигры.