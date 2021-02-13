Популярный ютубер и стример Rudeism приспособил настоящий гранат для игры в известный rouguelike. Подробности в материале.

Среди геймеров существует множество игроков, которые любят добавлять к прохождению игр элементы необычных челленджей, будь то спидраны или же использование необычных контроллеров.

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Стример под никнеймом Rudeism, что как раз известен своей любовью к нахождению все новых и новых видов контроллеров для видеоигр, вернулся к ведению трансляций после перерыва в несколько месяцев и сразу поразил своих фанатов. На этот раз мужчина решил сыграть в довольно сложный rouguelike-хит – Hades. Однако сложности самой игры ему оказалось мало, поэтому он решил усложнить себе жизнь и использовать гранат вместо геймпада.

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WEIRD CONTROLLERS ARE BACK ON @Twitch https://t.co/H1RBWnrrtp pic.twitter.com/5maLOqdYCC — Rudeism (@rudeism) February 11, 2021

В коротком анонсе чуть выше мы видим, как контент-мейкер разрезал гранат на 8 частей и присоединил к ним провода. Таким образом куски граната будут реагировать на нажатия геймера и имитировать работу кнопок на геймпаде. Мы довольно много писали о различных странных "геймпадах" от свирели в Call of Duty до движений собственного тела в World of Warcraft, однако Rudeism, кажется, превзошел их всех.

По словам стримера, после нескольких часов привыкаешь даже к такому "геймпаду" и играешь даже не испытывая дискомфорта, а наибольшие сложности вызвали уклонения от вражеских атак и постоянно влажные пальцы.

Однако это не самый странный способ игры, который использовал Rudeism. Два года назад он придумал альтернативный способ контроля персонажа в популярном инди-проекте о приключениях коварной птицы – Untitled Goose Game. Тогда стримеру удалось просто таки "вжиться" в роль гуся для прохождения игры. Используя собственную сообразительность, он приспособил ласты для перемещения уровнем, резиновый птичий клюв со встроенным микрофоном для управления "галдежом" гуся и даже присоединил провода к покрывалу так, чтобы его движения контролировали движение крыльев птицы.

Voice-activated honking. Motion-controlled flaps. Moving by waddling your feeties.



THIS is how Untitled Goose Game is meant to be played.



Sound on! https://t.co/zYmwx36Hkq pic.twitter.com/DJLigMw64J — Rudeism (@rudeism) October 2, 2019

Поскольку новозеландский стример вернулся к активному ведению трансляций, то с нетерпением ждем от него еще больше новых чудаковатых способов играть в видеоигры.