Известный блогер MarleyThirteen вместе с другими игроками провел масштабный эксперимент в Call of Duty: Warzone. Они решили собрать всю технику на этой карте и подорвать ее.

Известный ютубер MarleyThirteen решил провести очередной масштабный эксперимент в видеоигре Call of Duty: Warzone. На этот раз он попытался взорвать карту Верданск раньше разработчиков, хотя их серверы и не позволили это сделать.

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MarleyThirteen вместе с другими игроками решил устроить самый большой взрыв в истории этой карты. Задача непростая и масштабная, поэтому все игроки разделились на группы, которые получили различные поручения. Часть геймеров должна была собрать все транспортные средства, которые можно найти на карте Верданск. Другая часть игроков занималась поиском и сбором средств, потому что нужно было получить в свое распоряжение ракетный удар.

Главной задачей этого опыта была проверка серверов и самой игры Call of Duty: Warzone на надежность. Например, видеоигре Cyberpunk 2077 хватило и взрыва 20 автомобилей в одном месте, чтобы "сломаться". Стоит отметить, что в экспериментаторов получилось "положить" сервера только с третьей попытки.

Первые два теста они решили провести на открытом пространстве и подальше от техники. Обе попытки завершились полным крахом, потому что кто-то устраивал взрыв слишком рано, когда еще не вся техника была на месте. "Сломать" Call of Duty: Warzone получилось только с третьей попытки, когда энтузиасты отправились в пригород. На этот раз все прошло по плану: они запустили цепную реакцию взрыва большого количества автомобилей, поэтому серверы не выдержали и игра вылетела.

Интересно, что игра "сломалась" именно в тот момент, когда многие игроки объединились для общего дела и показали прекрасную командную работу. Пользователям в сети очень понравился такой опыт, а видео уже посмотрели более 200 тысяч зрителей.

Отметим, что блогер MarleyThirteen известный своими разнообразными экспериментами в Call of Duty: Warzone. Это уже не первый опыт, в котором он проверяет надежность серверов и самой игры. Например, блогер уже пытался собрать все деньги Верданска в одном месте, а также устраивал "дождь" из комплектов экипировки.

Масштабный эксперимент в Call of Duty: Warzone, который "сломал" игру – видео