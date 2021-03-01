Авторитетные инсайдеры утверждают, что разработчики Warzone планируют "взорвать" карту Verdansk в честь годовщины выхода игры. Подробнее об этом событии и возможной новой карте для Warzone – в материале.

2 сезон Call of Duty: Warzone и Black Ops Cold War, начавшийся 25 февраля, может стать последним, когда баталии королевской битвы будут разворачиваться в пределах старого-доброго Верданска.

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2 совместный сезон популярных шутеров стартовал всего несколько дней назад, но уже появились слухи от инсайдеров о том, что хорошо знакомая всем поклонникам королевской битвы от Activision, карта Верданск – которая была в игре с момента ее релиза – будет "подорвана" в конце сезона. Внутренний игровой счетчик текущего боевого пропуска предусматривает, что следующий, 3-й сезон Warzone начнется 22 апреля, и материал от портала VGC утверждает, что в этот день в игре появится новая карта более соответствующая стилистике игры Black Ops Cold War.

Переход от карты Warzone с темой Modern Warfare к карте, которая бы больше относилась к Black Ops Cold War изначально планировался ближе к релизу последней игры в ноябре прошлого года, но, как сообщается, задержался из-за нескольких факторов.

Открытая пусковая шахта ядерной боеголовки в Warzone / изображение callofduty.com

Слухи о ядерном взрыве в Верданске появлялись еще раньше, даже до Cold War, однако впоследствии в тизере 5 сезона Call of Duty: Warzone было показано, как ядерное оружие попало на стадион Верданска, который впоследствии просто открыли как новую территорию для исследования, а масштабного уничтожения карты, которого все так ждали так и не произошло. Похоже, мы наконец получим "большой взрыв" в конце апреля, когда закончится 2-й сезон Call of Duty: Warzone.

Нумерация сезонов Call of Duty: Warzone началась заново, когда Black Ops Cold War и Warzone объединили в декабре прошлого года.

В дополнение к этим слухам во 2 сезоне Верданск получил несколько обновлений, которые в значительной степени свидетельствуют о том, что карту вот-вот переполнят зомби. Сейчас пребывание живых мертвецов на карте локализовано в одном грузовом корабле в юго-восточном углу карты.

Остатки крейсера "Vodianoy" в Warzone / изображение callofduty.com

Существуют также новые компьютерные терминалы, найденные в четырех подземных силосах для ядерных ракет, имеющих индикатор прогресса, который застыл на отметке в пять процентов. Самая популярная текущая теория утверждает, что с течением сезона зомби будут продолжать наводнять различные сектора Верданска, пока индикатор прогресса в терминалах не заполнится и ядерные ракеты не детонируют.

Одна из ядерных боеголовок в Warzone / изображение callofduty.com

На данный момент теория выглядит настолько железобетонной, что ощущается больше аксиомой. А вот насчет того, какой будет новая карта режима Warzone мнения расходятся. Некоторые утверждают, что это будет совершенно новая карта, сочетающая в себе культовые локации из предыдущих частей серии Black Ops с вкраплениями новых территорий, другие же предполагают, что новой картой останется Верданск, однако видоизмененный ядерным взрывом. Таким образом фанатам игры остается только ждать, пока ядерный гриб над Верданском прольет свет на планы разработчиков.