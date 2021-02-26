Поклонник серии видеоигр The Elder Scrolls ежедневно комментирует тизер 6 части. Уже в ближайшее время он будет отмечать юбилей, но до выхода игры еще очень долго.

Мы уже рассказывали вам о геймере, который 7 месяцев ждет хоть какие-то новости о видеоигре Elden Ring. Он уже выпустил более 200 видео, а также пока не собирается сдаваться. Сегодняшний герой не публикует видео, но также взялся за непростое дело.

К теме Новостей нет, но вы держитесь: геймер ежедневно отчитывается о видеоигре Elden Ring – видео

Тизер видеоигры The Elder Scrolls VI вышел еще в июне 2018 года, однако, компания Bethesda пока не спешит делиться новой информацией об этом проекте. В тизере ничего интересного не показали, а большинство геймеров уже и успели забыть о видео. Правда, нашелся пользователь с никнеймом Monsieur Dupond, который решил ежедневно оставлять комментарии к этой записи.

За дело он взялся еще 9 марта 2019 года, поэтому уже в ближайшее время энтузиаст будет отмечать своеобразный юбилей. Все его комментарии одинаковые по структуре: порядковый номер, приветствие, а также некий факт или информация. Например, последний комментарий он оставил 15 часов назад и звучит он так:

День 716: Дорогой бортовой журнал, давно уже не было различных слухов. Я скучаю по этому.

Уже понятно, что за это время Monsieur Dupond написал 716 комментариев. Также известно, что он пока пропустил всего 4 дня за почти два года. Интересно, что некоторые геймеры начали вести и свои дневники в комментариях к этому видео, хотя их показатели не впечатляют пока (200 или 300 дней). Некоторые пользователи посоветовали компании Bethesda добавить в их новую видеоигру отсылку (пасхалку) на этого фаната.

Важно отметить, что релиз The Elder Scrolls VI в ближайшие годы не стоит ожидать. Представители этой компании ранее отмечали, что игра выйдет не раньше 2024 года. Остается только пожелать успехов энтузиасту в его непростом деле.

Тизер видеоигры The Elder Scrolls VI – видео