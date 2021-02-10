Что-то пошло не по плану: геймер "сломал" Cyberpunk 2077 масштабным экспериментом – видео
Геймер решил устроить масштабный эксперимент в видеоигре Cyberpunk 2077. Наверное, эффект должен был поразить всех пользователей Reddit, правда, игра вылетела раньше.
Источник:Reddit keyvisuals
Кажется, о видеоигре Cyberpunk 2077 и разнообразных ее проблемах уже все успели забыть. Хотя разработчики из CD Projekt RED продолжают активно работать над исправлением технических недостатков. Только в этом месяце выйдет второй масштабный патч, который должен устранить большинство багов. Поэтому неудивительно, что пока геймеры продолжают находить различные недостатки в Cyberpunk 2077.
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На этот раз интересным постом на известной платформе Reddit решил поделиться пользователь с никнеймом keyvisuals. Он записал видео, в котором показал эффект от взрыва более 20 автомобилей в Cyberpunk 2077. Свой взрывоопасный эксперимент он проводил на PlayStation 5, а именно на консолях в этой видеоигры самые большие проблемы. Он обнаружил, что игра просто вылетает, если запустить цепную реакцию взрыва пары десятков автомобилей.
Геймер keyvisuals просто собрал более 20 автомобилей в одном месте, а затем выстрелил в эту кучу драгоценной техники. Возможно, он пытался устроить самый масштабный взрыв в истории Найт-Сити или просто любит взрывоопасные эксперименты. Однако, он так и не увидел результат своей работы, потому что игра "сломалась" раньше и просто вылетела. Понятно, что не стоит повторять подобный опыт, потому что можно повредить и сохранения игры.
Интересно, что пользователи платформы Reddit в комментариях под этим постом не критикуют игру. Геймеры просто решили поделиться своими масштабными экспериментами в других играх.
Взрывоопасный эксперимент в Cyberpunk 2077 и его последствия – видео
Cyberpunk 2077Игра от польской студии CD Projekt RED, которая вышла 10 декабря 2020 года. Игрокам нужно взять на себя роль наемника в недалеком будущем, пол и внешность которого можно будет менять. Основные события в игре происходят в 2077 году в городе Найт-Сити, Калифорния, который контролируют корпорации. Также в Cyberpunk 2077 появится известный актер Киану Ривз в роли рокера Джонни Сильверхенда.
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