Геймер решил устроить масштабный эксперимент в видеоигре Cyberpunk 2077. Наверное, эффект должен был поразить всех пользователей Reddit, правда, игра вылетела раньше.

Кажется, о видеоигре Cyberpunk 2077 и разнообразных ее проблемах уже все успели забыть. Хотя разработчики из CD Projekt RED продолжают активно работать над исправлением технических недостатков. Только в этом месяце выйдет второй масштабный патч, который должен устранить большинство багов. Поэтому неудивительно, что пока геймеры продолжают находить различные недостатки в Cyberpunk 2077.

Интересно Никакого секса для Киану: CD Projekt заблокировали популярный мод для Cyberpunk 2077

На этот раз интересным постом на известной платформе Reddit решил поделиться пользователь с никнеймом keyvisuals. Он записал видео, в котором показал эффект от взрыва более 20 автомобилей в Cyberpunk 2077. Свой взрывоопасный эксперимент он проводил на PlayStation 5, а именно на консолях в этой видеоигры самые большие проблемы. Он обнаружил, что игра просто вылетает, если запустить цепную реакцию взрыва пары десятков автомобилей.

Геймер keyvisuals просто собрал более 20 автомобилей в одном месте, а затем выстрелил в эту кучу драгоценной техники. Возможно, он пытался устроить самый масштабный взрыв в истории Найт-Сити или просто любит взрывоопасные эксперименты. Однако, он так и не увидел результат своей работы, потому что игра "сломалась" раньше и просто вылетела. Понятно, что не стоит повторять подобный опыт, потому что можно повредить и сохранения игры.

Интересно, что пользователи платформы Reddit в комментариях под этим постом не критикуют игру. Геймеры просто решили поделиться своими масштабными экспериментами в других играх.

Взрывоопасный эксперимент в Cyberpunk 2077 и его последствия – видео

Если видео не отображается, попробуйте выключить AdBlock.