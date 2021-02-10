Геймер вирішив влаштувати масштабний експеримент у відеогрі Cyberpunk 2077. Напевно, ефект мав вразити всіх користувачів Reddit, щоправда, гра вилетіла раніше.

Здається, про відеогру Cyberpunk 2077 та різноманітні її проблеми вже всі встигли й забути. Хоча розробники із CD Projekt RED продовжують активно працювати над виправленням технічних недоліків. Лише у цьому місяці повинен вийти другий масштабний патч, який має усунути більшість багів. Тому й не дивно, що поки геймери продовжують знаходити різноманітні недоліки у Cyberpunk 2077.

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Цього разу цікавим постом на відомій платформі Reddit вирішив поділитися користувач із нікнеймом keyvisuals. Він записав відео, у якому показав ефект від вибуху понад 20 автомобілів у Cyberpunk 2077. Свій вибухонебезпечний експеримент він проводив на PlayStation 5, а саме на консолях у цієї відеогри найбільші проблеми. Він виявив, що гра просто вилітає, якщо запустити ланцюгову реакцію вибуху пари десятків автомобілів.

Геймер keyvisuals просто зібрав понад 20 автомобілів в одному місці, а потім вистрілив у цю купу дорогоцінної техніки. Можливо, він намагався влаштувати наймасштабніший вибух в історії Найт-Сіті чи просто полюбляє вибухонебезпечні експерименти. Проте, він так й не побачив результат своєї роботи, бо гра "зламалася" раніше й просто вилетіла. Зрозуміло, що не варто повторювати подібний дослід, бо можна пошкодити й збереження гри.

Цікаво, що користувачі платформи Reddit у коментарях під цим постом не критикують гру. Геймери просто вирішили поділитися своїми масштабними експериментами в інших відеоіграх.

Вибухонебезпечний експеримент у Cyberpunk 2077 та його наслідки – відео

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