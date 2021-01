CD Projekt Red видалили досить популярний мод для Cyberpunk 2077, що дозволяв гравцям займатися сексом з персонажем Кіану Рівза – Джонні Сільверхендом. Про причини рішення у матеріалі.

Джерело: PC Gamer

Багато гравців були у захваті від того, що Кіану Рівз буде грати одну з головних ролей в Cyberpunk 2077, проте схоже на те, що деякі з них були трохи більш вимогливими до можливості взаємодії з персонажем відомого актора.

Читайте також Як виглядав Джонні Сільверхенд з Cyberpunk 2077 до Кіану Рівза – фото

Деякі шанувальники були настільки раді побачити Рівза в грі, що навіть розробили мод, який дозволив гравцям займатися сексом з персонажем Кіану. Цей мод замінив скін JoyToy (секс-робота) на скін Джонні Сільверхенда. Хоча мод не поміняв репліки JoyToy, і персонаж Рівза залишався одягненим протягом катсцен сексу, що надавало дійству досить комічного вигляду, CDPR це аж ніяк не розважило. Мод був швидко вилучений з популярного порталу Nexusmods незабаром після того, як почав набувати популярність.

Змінені за допомогою модифікації катсцени (16+)

В поясненні для PC Gamer, представники CDPR заявили:

Наше найважливіше правило щодо створеного користувачами вмісту, зокрема ігрових модів, полягає в тому, що він не може бути образливим для інших. У випадку заміни моделей в грі, особливо тих, що стосуються пікантних ситуацій, це може негативно сприйматися людьми, які "позичали" нам свою зовнішність для створення персонажів у Cyberpunk 2077.

CDPR прийняли рішення заблокувати використання цього моду не тому, що це може образити когось з гравців, а через образу, яку він може завдати Кіану Рівзу. Оскільки Рівз "позичив" свою особистість CDPR, це їх обов'язок захищати його образ у грі, особливо коли його подоба використовується в ситуаціях, на які він не погоджувався. Це подібно до того, коли знаменитостей за допомогою нейромереж "поміщають" у порнографічні відео. Їх образ використовується, для зображення сексуального акту, якого насправді не було в реальності, що є незаконним.

Очевидно, що Джонні Сільверхенд це лише пікселі, які нагадують Кіану Рівза і не є фактичним образом актора, але справу це не міняє. Якби Кіану хотів, щоб його персонаж потрапляв у такі ситуації, розробники безперечно зробили б Сільверхенда доступним для романтичних стосунків. Попри це світ Cyberpunk 2077 все ще сповнений величезною кількістю персонажів для яких можна розробити подібну модифікацію, але що стосується персонажа Кіану Рівза, то тут як у відомій пісні: "you can look, but you can't touch".