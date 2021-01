CD Projekt Red удалили достаточно популярный мод для Cyberpunk 2077, что позволял игрокам заниматься сексом с персонажем Киану Ривза – Джонни Сильверхендом. О причинах решения в материале.

Источник: PC Gamer

Многие игроки были в восторге от того, что Киану Ривз будет играть одну из главных ролей в Cyberpunk 2077, однако похоже на то, что некоторые из них были немного более требовательными к возможности взаимодействия с персонажем известного актера.

Некоторые поклонники были настолько рады увидеть Ривза в игре, что даже разработали мод, что позволил игрокам заниматься сексом с персонажем Киану. Этот мод заменил скин JoyToy (секс-робота) на скин Джонни Сильверхенда. Хотя мод не поменял реплики JoyToy, и персонаж Ривза оставался одетым в течение катсцены секса, что придавало действу достаточно комического вида, CDPR это отнюдь не развеселило. Мод был быстро удален с популярного портала Nexusmods вскоре после того, как начал приобретать популярность.

Измененные с помощью модификации катсцены (16+)

В объяснении для PC Gamer, представители CDPR заявили:

Наше главное правило, что касается созданного пользователями контента, в том числе игровых модов, заключается в том, что он не может быть оскорбительным для других. В случае замены моделей в игре, особенно касающихся пикантных ситуаций, это может негативно восприниматься людьми, которые "одолжили" нам свою внешность для создания персонажей в Cyberpunk 2077.

CDPR приняли решение заблокировать использование этого мода не потому, что это может обидеть кого-то из игроков, а из-за обиды, которую он может нанести Киану Ривзу. Поскольку Ривз "одолжил" свою личность CDPR, это их обязанность защищать его образ в игре, особенно когда его подобие используется в ситуациях, на которые он не соглашался. Это подобно тому, когда знаменитостей с помощью нейронных сетей "помещают" в порнографические видео. Их образ используется для изображения сексуального акта, которого в действительности не было, что является незаконным.

Очевидно, что Джонни Сильверхенд это только пиксели, которые напоминают Киану Ривза и не является фактическим образом актера, но дело это не меняет. Если бы Киану хотел, чтобы его персонаж попадал в такие ситуации, разработчики бесспорно сделали бы Сильверхенда доступным для романтических отношений. Несмотря на это мир Cyberpunk 2077 все еще полон огромным количеством персонажей для которых можно разработать подобную модификацию, но что касается персонажа Киану Ривза, то тут как в известной песне: "you can look, but you can not touch".