Концепт-арт, найденный в профиле художника CDPR, демонстрирует как мог выглядеть Джонни Сильверхенд, если бы Киану Ривз не присоединился к разработке Cyberpunk 2077. Фото – в материале.

Благодаря свежо опубликованным концепт-артам поклонники Cyberpunk 2077 могут увидеть, как один из самых популярных персонажей игры должен был выглядеть, задолго до того, как к проекту присоединился известный актер и любимец интернета Киану Ривз. Изображения опубликовала концепт-художница CD Projekt Red Лия Леонович на своей странице на платформе ArtStation.

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По сравнению со знакомым всем лицом известного актера, концептуальная версия Джонни выглядит моложе и не носит бороды. Общий стиль Сильверхенда фактически остался неизменным, он все тот же рок-нрольщик и бунтарь, которым и планировался. Удивлением стало то, что Джонни мог остаться без своих фирменных красных авиаторов, но все же сохранил их в финальной версии.

Варианты имиджа Джонни Сильверхенда / изображение с artstation.com by Lea Leonowicz

Некоторые концепт-арты персонажа изображают Сильверхенда топлес. В то время как одежда героя выглядит очень похожей на ту, что он носит в игре, топлес версия отличается большим количеством шрамов и татуировок.

Один из ближайших к финальной версии вариантов / изображение с artstation.com by Lea Leonowicz

Близкий взгляд на торс и татуировки концептуального Джонни / изображение с artstation.com by Lea Leonowicz

Больше различий скрывает металлическая рука персонажа. В частности, на локте присутствует непонятная "шпора", сама рука встроена вплоть до ключицы и имеет более открытую проводку, чем в финальной версии.

Рука Сильверхенда / изображение с artstation.com by Lea Leonowicz

Следует отметить, что в целом с приходом Киану образ Джонни не претерпел значительных изменений, по крайней мере визуально. Добавил ли актер что-то "свое" к характеру персонажа пока остается тайной.

Джонни Сильверхенд в перестрелке / изображение с artstation.com by Lea Leonowicz