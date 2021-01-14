Моддер с никнеймом OlegTemple попытался перенести Найт-Сити с Cyberpunk 2077 в видеоигру GTA V. После установки этой модификации классический Лос-Сантос будет очень трудно узнать.

На youtube-канале IGN вышло видео с обзором мода GrandCyberPunk для видеоигры GTA V. Автором модификации является пользователь с никнеймом OlegTemple, именно он решил кардинально изменить привычный Лос-Сантос.

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GTA V вышла еще в 2013 году, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди поклонников видеоигр. За эти годы геймеры уже создали немалое количество модификаций для этого известного проекта. Как правило моддеры добавляют в видеоигру новые модели персонажей, автомобилей или определенных предметов. Но пользователь с никнеймом OlegTemple решил превратить город Лос-Сантос в Найт-Сити из видеоигры Cyberpunk 2077.

Детально воспроизвести такой гигантский мегаполис было бы очень сложно, хотя поклонники очень популярной видеоигры Minecraft уже неоднократно создавали разнообразные грандиозные структуры. Интересно, что одна группа модеров даже выпускала свою вариацию Найт-Сити, но еще до релиза Cyberpunk 2077. То есть они просто решили показать свое видение этого города из будущего.

Что-то подобное сделал и моддер с никнеймом OlegTemple, который добавил в видеоигру GTA V немалое количество интересных и оригинальных моделей. Дороги стали двухуровневые, везде реклама различных футуристических предметов, а вокруг можно заметить странную архитектуру из будущего. Также в игру добавили очень много неона, он повсюду – ночью город светится различными цветами. Интересно, что в видеоигру даже добавили летающий корабль, который можно найти в центре города. Скачать мод GrandCyberPunk можно по этой ссылке. Также там можно найти подробную инструкцию, в которой объясняется как установить эту модификацию на PC.

Пользователям очень понравилась такая модификация для видеоигры GTA V. Автор самого популярного комментария под этим видео отметил, что мод не идеален, поскольку отсутствуют баги и автомобили умеют объезжать друг друга.

Смотрите видео с обзором мода GrandCyberPunk для видеоигры GTA V