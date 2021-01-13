Актеры, которые озвучивали в GTA V Ламара и Франклина решили повторить уже знаменитую сцену из этой видеоигры. Пользователям в сети очень понравилась такая вариация этого мема.

В начале 2021 года очень популярным стал мем с видеоигры GTA V. Геймеры уже выпустили немалое количество своих вариаций этой сцены с различными персонажами и даже предметами. Но на этот раз поклонники мемов превзошли самих себя: известную сцену повторили актеры, которые озвучивали оригинальных персонажей.

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Видеоигра GTA V вышла еще в 2013 году, но популярной одна из сцен стала только сейчас. В этой сцене общаются двое приятелей, которые являются членами местной банды, поэтому их разговор наполнен специфическим и колоритным сленгом. Ламар высмеивает своего друга Франклина за его смешную прическу, а также отмечает, что последний не может найти себе девушку именно поэтому. А завершается этот разговор уже эпической и растянутой сленговой фразой.

Авторы youtube-канала PlayStation Haven решили повторить эту сцену и позвали Шона Фонтено и Джеральда Джонсона. Именно они озвучивали в видеоигре GTA V Франклина и Ламара. У авторов получилось очень подробно повторить оригинальную сцену: похожая локация, соответствующая одежда и сам диалог. Получилась очень интересная адаптация, которая почти в точности повторяет оригинальную сцену. Пользователям в сети очень понравилась такая вариация этого популярного мема. Видео вышло на youtube-канале PlayStation Haven лишь 18 часов назад, но просмотры впечатляют – 2,5 миллиона.

Оригинальная сцена – видео

Сцена с участием актеров, которые озвучивали этих персонажей – видео