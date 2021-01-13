Актори, які озвучували у GTA V Ламара та Франкліна вирішили повторити вже знамениту сцену з цієї відеогри. Користувачам у мережі дуже сподобалася така варіація цього мему.

На початку 2021 року дуже популярним став мем з відеогри GTA V. Геймери вже випустили чималу кількість своїх варіацій цієї сцени з різноманітними персонажами та навіть предметами. Але цього разу шанувальники мемів перевершили самих себе: відому сцену повторили актори, які озвучували оригінальних персонажів.

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Відеогра GTA V вийшла ще у 2013 році, але популярною одна зі сцен стала лише зараз. У цій сцені спілкуються двоє приятелів, які є членами місцевої банди, тому їх розмова наповнена специфічним та колоритним сленгом. Ламар висміює свого приятеля Франкліна за його смішну зачіску, а також відзначає, що останній не може знайти собі дівчину саме через це. А завершується ця розмова вже епічною та розтягнутою сленговою фразою.

Автори youtube-каналу PlayStation Haven вирішили повторити цю сцену та покликали Шона Фонтено й Джеральда Джонсона. Саме вони озвучували у відеогрі GTA V Франкліна та Ламара. В авторів вийшло дуже детально повторити оригінальну сцену: схожа локація, відповідний одяг та сам діалог. Вийшла дуже цікава адаптація, яка майже у точності повторює оригінальну сцену. Користувачам у мережі дуже сподобалася така варіація цього популярного мему. Відео вийшло на youtube-каналі PlayStation Haven лише 18 годин тому, але перегляди вражають – 2,5 мільйони.

Оригінальна сцена – відео

Сцена за участю акторів, які озвучували цих персонажів – відео