Моддер з нікнеймом OlegTemple спробував перенести Найт-Сіті із Cyberpunk 2077 у відеогру GTA V. Після встановлення цієї модифікації класичний Лос-Сантос буде дуже важко впізнати.

На youtube-каналі IGN вийшло відео з оглядом моду GrandCyberPunk для відеогри GTA V. Автором модифікації є користувач з нікнеймом OlegTemple, саме він вирішив кардинально змінити звичний Лос-Сантос.

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GTA V вийшла ще у 2013 році, але й зараз продовжує мати попит серед шанувальників відеоігор. За ці роки геймери вже створили чималу кількість модифікацій для цього відомого проєкту. Зазвичай моддери додають у відеогру нові моделі персонажів, автомобілів чи певних предметів. Але користувач з нікнеймом OlegTemple вирішив перетворити місто Лос-Сантос у Найт-Сіті з відеогри Cyberpunk 2077.

Детально відтворити такий гігантський мегаполіс було б дуже складно, хоча шанувальники дуже популярної відеогри Minecraft вже неодноразово створювали різноманітні грандіозні структури. Цікаво, що одна група модерів навіть випускала свою варіацію Найт-Сіті, але ще до релізу Cyberpunk 2077. Тобто вони просто вирішили показати своє бачення цього міста з майбутнього.

Щось подібне зробив й моддер з нікнеймом OlegTemple, який додав у відеогру GTA V чималу кількість цікавих та оригінальних моделей. Дороги стали дворівневі, скрізь реклама різноманітних футуристичних предметів, а навколо можна помітити дивну архітектуру з майбутнього. Також у гру додали дуже багато неону, він повсюди – вночі місто світиться різноманітними кольорами. Цікаво, що у відеогру навіть додали літаючий корабель, який можна знайти у центрі міста. Завантажити мод GrandCyberPunk можна за цим посиланням. Також там можна знайти детальну інструкцію, у якій пояснюється як встановити цю модифікацію на PC.

Користувачам дуже сподобалася така модифікація для відеогри GTA V. Автор найпопулярнішого коментаря під цим відео відзначив, що мод не ідеальний, бо відсутні баги та автомобілі вміють об'їжджати один одного.

Дивіться відео з оглядом моду GrandCyberPunk для відеогри GTA V