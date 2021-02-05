Фанат зомби-режима игры Call of Duty: Black Ops Cold War выполнил главную пасхалку карты Die Maschine, используя пианино в качестве геймпада. Детали в материале.

Источник: Dexetro

Если вы когда-нибудь чувствовали себя бездарью, не устояв под натиском толп зомби и не дожив до эвакуации на карте Die Maschine, то один поклонник зомби-режима Black Ops заставит вас чувствовать себя еще хуже, ведь ему удалось выполнить главную пасхалку карты, используя пианино в качестве контроллера.

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Использование странных и необычных контроллеров для игр серии Call of Duty не является чем-то новым. Ранее мы писали о стримере, который вполне успешно использовал барабаны и свирель для игры в Black Ops Cold War. Хотя эти контроллеры, как правило, невероятно трудны в использовании, один игрок не только приспособил свой синтезатор для игры в популярный шутер, но и сумел осуществить довольно удивительное достижение.

Пользователь ютуб под никнеймом WhoovieCOD сумел выполнить основную пасхалку карты Die Maschine в зомби-режиме Black Ops Cold War, вооружившись фортепиано в качестве контроллера, более того он смог достичь этого в одиночку (режим рассчитан на 4 человека), что делает его достижение еще более удивительным.

Суть главной сюжетной пасхалки на карте Die Maschine заключается в том, что нужно закрыть пространственный разлом на объекте "Конечная станция". Для этого игрокам необходимо выполнить целый ряд задач: включить энергоснабжение, открыть четыре варианта легендарного снаряжения и многое другое, и все это попутно отбиваясь от толп ходячих мертвецов.

По словам геймера, он сумел осуществить свой замысел только с одиннадцатой попытки. Такое количество неудач может показаться чрезмерным для обычного игрока, однако для человека с пианино вместо контроллера это довольно потрясающий результат. Единственный раз, когда он использовал что-то кроме фортепиано для игры, это когда ему пришлось выбрать бонус на машине Der Wunderfiz, для этого игрок использовал мышку, потому что не смог выбрать его с помощью самой клавиатуры музыкального устройства.

Видео необычного достижения на Ютуб канале WhoovieCOD

WhoovieCOD рассказал о своем достижении в 13-минутном видео на YouTube, которое, очевидно, представляет собой нарезку его удачной попытки. Напряжение достигло максимума в момент, когда программа, что собственно позволила использовать пианино вместо контроллера, зависла, в результате чего ее пришлось экстренно перезапускать, прежде чем зомби смогли полакомиться игроком. В своем видео наш герой утверждает, что он первый человек в мире, который исполнил эту и вообще любую пасхалку из зомби-режима Call of Duty: Black Ops Cold War, с помощью фортепиано и у нас нет причин в этом сомневаться.