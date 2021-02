Разработчиков видеоигры Call of Duty: Modern Warfare обвиняют в нарушении авторских прав. Фотограф Клейтон Хоген считает, что компания Activision похитила образ его персонажа.

Источник​: PC Gamer

Как правило, геймеры критикуют Call of Duty: Modern Warfare из-за читеров или багов, но на этот раз все серьезно. Известный фотограф и писатель Клейтон Хоген обвиняет разработчиков этой игры в похищении образа его персонажа. Он даже уже подал иск о нарушении авторских прав, хотя все не так однозначно.

Фотограф считает, что разработчики Call of Duty: Modern Warfare использовали образ его героини при создании персонажа по прозвищу Мара – оперативницы, которую добавили в видеоигру в первом сезоне. Клейтон отметил, что она очень похожа на героиню его рассказа под названием "November Renaissance". Для этого повествования он придумал образ Кейд Янус – сильной женщины и тренированного солдата. Также Клейтон организовал фотосессию с косплеершой Алексой Зедрой в образе Кейд.

Самое интересное, что компания Activision наняла именно Алексу Зедру для создания оперативницы Мары. Также в работе принял участие тот же визажист, что и при работе над фотосессией Клейтона Хогена. Последний даже написал, что Алекса одалживала у него одежду и снаряжение для создания образа Мары. Клейтон уверен, что для создания ее образа также использовались его фотографии и наработки.

Важно отметить, что процесс регистрации авторских прав на образ Кейд начался еще в 2013 году, но завершился лишь в 2020. Поэтому Клейтон Хоген только сейчас выступил с таким заявлением. Если суд удовлетворит этот иск, то фотограф сможет получить весь доход, который компания Activision получила за продажу скинов Мары. Прогнозировать что-то очень сложно, но отметим, что очень часто такие ситуации решаются без судов, стоит только участникам конфликта сесть за стол переговоров.

Сравнение Кейд Янус и Мары / Фото с портала PC Gamer