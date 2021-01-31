Игроки обнаружили, что скин из Call of Duty: Warzone под названием Forest Spirit, доступный в комплекте Eloko, делает игроков невидимыми на определенных расстояниях. Детали – в материале.

Источник: YouTube

Популярный шутер снова оказался в центре скандала, связанного с платным контентом игры. За 1800 очков COD (около 500 гривен) игроки Warzone могут приобрести комплект Eloko, содержащий легендарный скин для оперативника Гринча, под названием Forest Spirit. С помощью этого скина, Гринч фактически становится невидимым для соперников на определенных расстояниях.

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Ютубер Scop3s_ заметил эту "фичу" и создал видео, посвященное своей находке, которое потом получило горячее обсуждение на развлекательном портале Reddit, из-за сообщения пользователя FistofSven. Основываясь на выводах ютубера, определили, что невидимость костюма начинается лишь на определенном расстоянии.

Полное видео о невидимости на канале Scop3s_

Путем экспериментов, удалось установить, что владельцы скина Forest Spirit становятся невидимыми для игроков, которые не находятся в режиме прицеливания уже на расстоянии в 34 метра. Если же игрок использует прицел, соперник становится невидимым на расстоянии 55 метров, а с использованием 4-х кратного зума прицела ADS на расстоянии 125 метров видно только пистолет и голову оперативника Гринча.

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Трудно точно сказать, сколько времени такая невидимость существовала в игре, но скин, что ее вызывает, вышел еще в августе 2020 года. Это не первый раз, когда игроки жалуются на платные скины в Warzone. До этого волну возмущения вызвал скин оперативника Роуз под названием Rook, что затрудняет распознавание противников, которые его используют, особенно в местах с недостатком освещения.

Скин Rook / изображение charlieintel

Ситуация со скином Forest Spirit вызвала горячие обсуждения и недовольство на форумах и в социальных сетях. Игроки попросили разработчиков Call of Duty: Warzone как можно скорее исправить этот баг или вообще удалить скин из игры, ведь он дает несправедливое преимущество в матчах.