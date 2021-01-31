Гравці виявили, що скін з Call of Duty: Warzone під назвою Forest Spirit, доступний у комплекті Eloko, робить гравців невидимими на певних відстанях. Деталі – у матеріалі.

Джерело: YouTube

Популярний шутер знову опинився у центрі скандалу, пов'язаного з платним контентом гри. За 1800 очок COD (близько 500 гривень) гравці Warzone можуть придбати комплект Eloko, що містить легендарний скін для оперативника Грінча, під назвою Forest Spirit. За допомогою цього скіна, Грінч фактично стає невидимим для суперників на певних відстанях.

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Ютубер Scop3s_ помітив цю "фічу" та створив відео, присвячене своїй знахідці, яке потім отримало гаряче обговорення на розважальному порталі Reddit, через допис користувача FistofSven. На підставі висновків ютубера, визначили, що невидимість костюму починається лише на певній відстані.

Повне відео про невидимість на каналі Scop3s_

Шляхом експериментів, вдалось встановити, що власники скіну Forest Spirit стають невидимими для гравців, які не знаходяться в режимі прицілювання уже на відстані в 34 метри. Якщо ж гравець використовує приціл, суперник стає невидимим на відстані 55 метрів, а з використанням 4-х кратного зуму прицілу ADS на відстані 125 метрів видно лише пістолет і голову оперативника Грінча.

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Важко точно сказати, скільки часу така невидимість існувала в грі, але скін, що її спричиняє, вийшов аж у серпні 2020 року. Це не вперше, коли гравці скаржаться на платні скіни у Warzone. До цього хвилю обурення викликав скін оперативника Роуз під назвою Rook, що ускладнює розпізнавання противників, що його використовують, особливо в місцях з браком освітлення.

Скін Rook / зображення charlieintel

Ситуація зі скіном Forest Spirit викликала гарячі обговорення та невдоволення на форумах і в соціальних мережах. Гравці попросили розробників Call of Duty: Warzone якомога швидше виправити цей баг або й узагалі видалити скін з гри, адже він дає несправедливу перевагу в матчах.