Розробників відеогри Call of Duty: Modern Warfare звинувачують у порушенні авторських прав. Фотограф Клейтон Хоген вважає, що компанія Activision викрала образ його персонажа.

Зазвичай, геймери критикують Call of Duty: Modern Warfare через чітерів чи баги, але цього разу все серйозніше. Відомий фотограф та письменник Клейтон Хоген звинувачує розробників цієї гри у викраденні образу його персонажа. Він навіть вже подав позов про порушення авторських прав, хоча все не так однозначно.

Фотограф вважає, що розробники Call of Duty: Modern Warfare використали образ його героїні при створенні персонажа із прізвиськом Мара – оперативниці, яку додали у відеогру у першому сезоні. Клейтон відзначив, що вона дуже схожа на героїню його оповідання із назвою "November Renaissance". Для цієї розповіді він придумав образ Кейд Янус – сильної жінки та тренованого солдата. Також Клейтон організував фотосесію із косплеєркою Алексою Зедрою в образі Кейд.

Найцікавіше, що компанія Activision найняла саме Алексу Зедру для створення оперативниці Мари. Також у роботі взяв участь той самий візажист, що й при роботі над фотосесією Клейтона Хогена. Останній навіть написав, що Алекса позичала у нього одяг та спорядження для створення образу Мари. Клейтон впевнений, що для створення її образу використовувалися також його фотографії та напрацювання.

Важливо відзначити, що процес реєстрації авторських прав на образ Кейд розпочався ще у 2013 році, але завершився лише у 2020. Тому Клейтон Хоген лише зараз виступив із такою заявою. Якщо суд задовольнить цей позов, то фотограф зможе отримати весь дохід, який компанія Activision отримала за продаж скінів Мари. Прогнозувати щось дуже складно, але зазначимо, що дуже часто такі ситуації вирішуються без судів, варто лише учасникам конфлікту сісти за стіл перемовин.

