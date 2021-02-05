Фанат зомбі-режиму гри Call of Duty: Black Ops Cold War виконав головну пасхалку мапи Die Maschine, використовуючи піаніно в якості геймпаду. Деталі у матеріалі.

Джерело: Dexetro

Якщо ви коли-небудь почувались нездарою, не встоявши під навалами зомбі та не доживши до евакуації на мапі Die Maschine, то один шанувальник зомбі-режимів Black Ops змусить вас почуватись ще гірше, адже йому вдалось виконати головну пасхалку карти, використовуючи піаніно в якості контролера.

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Використання дивних і незвичних контролерів для ігор серії Call of Duty не є чимось новим. Раніше ми писали про стрімера, що цілком успішно використовував барабани та сопілку для гри у Black Ops Cold War. Хоча ці контролери, як правило, неймовірно важкі у використанні, один гравець не тільки пристосував власний синтезатор для гри у популярний шутер, але й зумів здійснити досить винятковий подвиг.

Користувач Ютубу під нікнеймом WhoovieCOD зумів виконати основну пасхалку карти Die Maschine в зомбі-режимі Black Ops Cold War, озброївшись фортепіано у якості контролера, більше того він зміг досягти цього самотужки (режим розрахований на 4 людини), що робить його досягнення ще більш дивовижним.

Суть головної сюжетної пасхалки на карті Die Maschine полягає в тому, що потрібно закрити просторовий розлом на об'єкті "Кінцева станція". Для цього гравцям слід виконати цілий ряд завдань: ввімкнути енергопостачання, відкрити чотири варіанти легендарного спорядження та чимало іншого, і все це попутно відбиваючись від натовпів ходячих мерців.

За словами геймера, він зумів здійснити свій задум аж з одинадцятої спроби. Така кількість невдач може здатись надмірною для звичайного гравця, проте для людини з піаніно замість контролера це досить приголомшливий результат. Єдиний раз, коли він використав щось окрім фортепіано для гри, це коли йому довелось обрати бонус на машині Der Wunderfiz, для цього гравець використав мишку, бо не зміг вибрати його за допомогою самої клавіатури музичного пристрою.

Відео незвичного досягнення на Ютуб каналі WhoovieCOD

WhoovieCOD розповів про своє досягнення у 13-хвилинному відео на YouTube, яке, очевидно, є нарізкою його вдалої спроби. Напруження досягло максимуму в момент, коли програма, що власне дозволила використовувати піаніно замість контролера, зависла, в результаті чого її довелось екстрено перезапускати, перш ніж зомбі змогли поласувати гравцем. У відеозаписі наш герой стверджує, що він перша людина у світі, яка виконала цю та й взагалі будь-яку іншу пасхалку із зомбі-режиму Call of Duty: Black Ops Cold War, за допомогою фортепіано й у нас немає причин у цьому сумніватись.