Геймер пройшов відеогру TES IV: Oblivion за 154 секунди: як йому це вдалося

Шанувальник TES IV: Oblivion встановив новий рекорд зі швидкісного проходження цієї гри. Геймер пройшов відеогру за 2 хвилини та 34 секунди, а зробив він це в категорії "Any%".

Нещодавно ми розповідали про гравця в TES V: Skyrim, який встановив новий рекорд зі швидкісного проходження цієї відеогри. Спідраннеру вдалося це зробити за 72 хвилини, хоча сам він впевнений в тому, що результат можна покращити. Щоправда, навряд чи це можна зробити за час, яким відзначився один шанувальник The Elder Scrolls IV: Oblivion.

До теми Новий світовий рекорд: геймер пройшов відеогру TES V: Skyrim за 72 хвилини

Йдеться про рекорд зі швидкісного проходження цієї відеогри, який нещодавно встановив спідраннер з нікнеймом Dezmone. Зробив він це за 2 хвилини та 34 секунди (154 секунди), а загалом цей геймер перевершив попередній рекорд лише на 2 секунди.

Додамо, що останній було встановлено лише кілька днів тому. Можливо, його автор ще захоче поборотися за лідерство в цій категорії. Цікаво, що інші спідраннери досить серйозно відстали від цієї пари. Наприклад, на третій сходинці розмістився геймер, який пройшов TES IV: Oblivion аж за 2 хвилини та 52 секунди.

Варто відзначити, що Dezmone встановив свій рекорд у категорії "Any%", а це означає, що під час проходження він міг використовувати різноманітні технічні недоліки та глітчі. Наприклад, помилки зі збереженнями, провалювання під текстури та забаговані двері. Цікаво, що рівень з навчанням він завершив майже у фіналі свого рекордного проходження.

Наостанок варто відзначити, що в коментарях до відео є вся інформація про використані недоліки. Також додамо, що поки невідомо, чи планує Dezmone покращувати свій результат.

Запис рекордного проходження: відео