Недавно мы рассказывали об игроке в TES V: Skyrim, установившем новый рекорд по скоростному прохождению этой видеоигры. Спидраннеру удалось это сделать за 72 минуты, хотя сам он уверен в том, что результат можно улучшить. Правда, вряд ли это можно сделать за время, которым отличился поклонник The Elder Scrolls IV: Oblivion.

К теме Новый мировой рекорд: геймер прошел видеоигру TES V: Skyrim за 72 минуты

Речь идет о рекорде по скоростному прохождению этой видеоигры, который недавно установил спидраннер с никнеймом Dezmone. Сделал он это за 2 минуты и 34 секунды (154 секунды), а в целом этот геймер превзошел предыдущий рекорд всего на 2 секунды.

Добавим, что последний был установлен всего несколько дней назад. Возможно, его автор еще захочет побороться за лидерство в этой категории. Интересно, что другие спидраннеры достаточно серьезно отстали от этой пары. Например, на третьей строчке разместился геймер, который прошел TES IV: Oblivion аж за 2 минуты и 52 секунды.

Стоит отметить, что Dezmone установил свой рекорд в категории "Any%", а это значит, что во время прохождения он мог использовать различные технические недостатки и глитчи. К примеру, ошибки с сохранениями, проваливание под текстуры и забагованные двери. Интересно, что уровень с обучением он завершил почти в финале своего рекордного прохождения.

Напоследок стоит отметить, что в комментариях к видео есть вся информация об использованных недостатках. Также добавим, что пока неизвестно, планирует ли Dezmone улучшать свой результат.

Запись рекордного прохождения: видео