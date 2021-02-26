"Я вже говорив тобі, що таке безумство": шанувальник щоденно коментує тизер The Elder Scrolls VI

Шанувальник серії відеоігор The Elder Scrolls щоденно коментує тизер 6 частини. Уже найближчим часом він буде відзначати ювілей, але до виходу гри ще дуже довго.

Ми вже розповідали вам про геймера, який 7 місяців чекає на хоч якісь новини про відеогру Elden Ring. Він вже випустив понад 200 відео, а також поки не збирається здаватися. Сьогоднішній герой не публікує відео, але також взявся за непросту справу.

До теми Новин немає, але ви тримайтеся: геймер щоденно звітує про відеогру Elden Ring – відео

Тизер відеогри The Elder Scrolls VI вийшов ще у червні 2018 року, проте, компанія Bethesda поки не поспішає ділитися новою інформацією про цей проєкт. У тизері нічого цікавого не показали, а більшість геймерів вже й встигли забути про відео. Щоправда, знайшовся користувач із нікнеймом Monsieur Dupond, який вирішив щодня залишати коментарі до цього запису.

За справу він взявся ще 9 березня 2019 року, тому вже найближчим часом ентузіаст буде відзначати своєрідний ювілей. Усі його коментарі однакові за структурою: порядковий номер, вітання, а також якийсь факт чи інформація. Наприклад, останній коментар він залишив 15 годин тому й звучить він так:

День 716: Дорогий бортовий журнал, давно вже не було різноманітних чуток. Я сумую за цим.

Уже зрозуміло, що за цей час Monsieur Dupond написав 716 коментарів. Також відомо, що він поки пропустив лише 4 дні за майже два роки. Цікаво, що деякі геймери почали вести й свої щоденники у коментарях до цього відео, хоча їх показники не вражають поки (200 чи 300 днів). Деякі користувачі порадили компанії Bethesda додати у їх нову відеогру відсилку (пасхалку) на цього фаната.

Важливо зазначити, що реліз The Elder Scrolls VI у найближчі роки не варто очікувати. Представники цієї компанії раніше відзначали, що гра вийде не раніше 2024 року. Залишається лише побажати успіхів ентузіасту у його непростій справі.

Тизер відеогри The Elder Scrolls VI – відео