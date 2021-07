Коли набридло чекати: геймер створив оригінальний "генератор чуток" про ремастер Bloodborne

Одному геймеру вже набридло чекати на офіційну інформацію про ремастер Bloodborne. Тому він вирішив взяти справу у свої руки й створив "генератор чуток".

Відеогра Bloodborne вийшла ще у березні 2015 року, але ексклюзивно для консолі PlayStation 4. Загалом цей проєкт від From Software отримав виключно схвальні відгуки від критиків та геймерів. Тому й не дивно, що цю гру почали "відправляти" на PC одразу після того, як на цій платформі почали з'являтися старі ексклюзиви Sony (Horizon Zero Dawn та Days Gone).

За останні кілька місяців подібних чуток вже зібралося чимало, але більшість таких інсайдерів сходиться на думці, що ремастер Bloodborne все ж таки має вийти одночасно на PS 5 та PC. Лише кілька днів тому подібною інформацією поділився анонімний користувач на форумі 4chan. Він відзначив, що анонс оновленої версії має відбутися у вересні (у межах презентації State Of Play), а вийде вона вже у листопаді.

Зрозуміло, що це лише чутки, а до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. Напевно, так само подумав й користувач з нікнеймом isbbonpc. Тому він вирішив зібрати всі ці інсайди в одному місці, а для цього геймер створив повноцінний "генератор чуток" за допомогою сервісу ShindanMaker.

Працює все достатньо просто: користувачам потрібно лише ввести свій нікнейм, а потім натиснути на "Diagnose". Алгоритм згенерує текст з якимось "надійним" інсайдом від нього. Важливо відзначити, що додаток не створює чутки, а лише комбінує вже існуючі. А також варто додати, що існує лише англомовна версія "генератора чуток" про Bloodborne. Усі охочі можуть створити свій інсайд про цю відеогру за цим посиланням.

Трейлер відеогри Bloodborne – відео