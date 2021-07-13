Реліз Cyberpunk 2077 важко назвати не провальним, а розкритикувати цю відеогру вже встигли майже всі. Сам цей проєкт вийшов ще у грудні 2020 року, але навіть зараз розробники продовжують працювати над виправленням різноманітних технічних недоліків.

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Щоправда, варто відзначити, що певних успіхів представники компанії CD Projekt RED вже досягли. Наприклад, 21 червня гра Cyberpunk 2077 повернулася у крамницю PS Store. Варто нагадати, що видалили її з віртуальних полиць цього сервісу ще 18 грудня, бо версія цього проєкту для консолей не витримувала жодної критики. Відеогра знаходилася у жахливому технічному стані, а кількість різноманітних багів просто зашкалювала. Тому й не дивно, що найбільше критикували гру саме шанувальники консолей.

Але найцікавіше, що Cyberpunk 2077 після повернення у PS Store дуже тепло зустріли. Річ у тім, що цей проєкт від CD Projekt RED очолив рейтинг найпопулярніших ігор (найбільше завантажень) для PlayStation 4 у червні, хоча й повернувся лише наприкінці цього місяця. Варто додати, що гра одночасно очолила відповідні рейтинги для Європи та Північної Америки. Напевно, навіть представники компанії CD Projekt RED навряд чи могли розраховувати на щось подібне.

Хоча, варто відзначити, що загалом червень був "бідний" на гучні релізи, а також чимало гравців все ж таки чекало на повернення Cyberpunk 2077. Та й компанія CD Projekt RED продовжує активно рекламувати свою гру, а особливо після виходу останніх патчів. Наостанок варто додати, що в аналогічному рейтингу для PlayStation 5 все достатньо прогнозовано, бо на першій сходинці знаходиться гра Ratchet & Clank: Rift Apart.

Найпопулярніші ігри для PlayStation 4 у червні / Фото PlayStation Blog

Найпопулярніші ігри для PlayStation 5 у червні / Фото PlayStation Blog