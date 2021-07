Кілька місяців тому ми розповідали про японський синдикат, який займався розповсюдженням модифікованих покемонів для гри Pokemon Sword and Shield. Місцева поліція змогла відправити за ґрати лідера цієї організації, щоправда, виявляється, що серед таких "геймерів" є й шанувальники іншої популярної відеогри.

"Шанувальники" покемонів Спіймали на гарячому: японська поліція "накрила" синдикат, який продавав модифікованих покемонів

Схожою діяльністю займалася ще одна злочинна група, але їхньою мішенню став інший ексклюзив для консолі Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Представники цієї організації розповсюджували модифіковані збереження для цієї відеогри. Працює все достатньо просто: хакери навчилися змінювати характеристики головного героя, а також відкривати доступ до різноманітних рідкісних предметів, які дуже важко отримати. Зрозуміло, що подібною діяльністю вони займалися не безплатно, а за одне таке збереження хакери просили 3,5 тисячі єн (понад 850 гривень).

Представники поліції префектури Ніїґата зацікавилися злочинною групою ще у квітні цього року, коли помітили на одному з сайтів оголошення про "ультимативні збереження". Своєю діяльністю вони порушували закон про запобігання недобросовісній конкуренції. Тому поліція й зайнялася цими хакерами, щоправда, поки змогла зловити лише одного. Останній свою провину вже визнав, а також відзначив, що займався цією діяльністю з грудня 2019 року. Цікаво, що за цей час він зміг заробити близько 10 мільйонів єн, а це понад 2 мільйони гривень.

Його звинувачують саме у розповсюдженні модифікованих збережень, а от його спільника, який займався такими маніпуляціями, поки не знайшли. Представники владних органів відзначили, що поки невідомо, яке покарання понесуть ці особи. Згідно з японським законодавством, їм може загрожувати штраф або позбавлення волі.

Трейлер відеогри The Legend of Zelda: Breath of the Wild – відео