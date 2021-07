Несколько месяцев назад мы рассказывали о японском синдикате, который занимался распространением модифицированных покемонов для игры Pokemon Sword and Shield. Местная полиция смогла отправить за решетку лидера этой организации, правда, оказывается, что среди таких "геймеров" есть и поклонники другой популярной видеоигры.

"Поклонники" покемонов Поймали с поличным: японская полиция "накрыла" синдикат, который продавал измененных покемонов

Похожей деятельностью занималась еще одна преступная группа, но их мишенью стал другой эксклюзив для консоли Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Представители этой организации распространяли модифицированные сохранения для этой видеоигры. Работает все достаточно просто: хакеры научились изменять характеристики главного героя, а также открывать доступ к различным редким предметам, которые очень трудно получить. Понятно, что подобной деятельностью они занимались не бесплатно, а за одно такое сохранение хакеры просили 3,5 тысячи иен (более 850 гривен).

Представители полиции префектуры Ниигата заинтересовались преступной группой еще в апреле этого года, когда заметили на одном из сайтов объявление об "ультимативных сохранениях". Своей деятельностью они нарушали закон о предотвращении недобросовестной конкуренции. Поэтому полиция и занялась этими хакерами, правда, пока смогла поймать только одного. Последний свою вину уже признал, а также отметил, что занимался этой деятельностью с декабря 2019 года. Интересно, что за это время он смог заработать около 10 миллионов иен, а это более 2 миллионов гривен.

Его обвиняют именно в распространении модифицированных сохранений, а вот его сообщника, который занимался такими манипуляциями, пока не нашли. Представители органов власти отметили, что пока неизвестно, какое наказание понесут эти лица. Согласно японскому законодательству, им может грозить штраф или лишение свободы.

Трейлер видеоигры The Legend of Zelda: Breath of the Wild​ – видео