Японская полиция разоблачила синдикат, который модифицировал покемонов в видеоигре Pokemon Sword and Shield. Глава этой организации уже признался во всем, но пока неизвестно, какое он понесет наказание.

Японская полиция префектуры Айти арестовала геймера, который занимался продажей модифицированных покемонов. Представители местной власти считают, что именно этот человек является главой преступного синдиката, который занимался распространением усовершенствованных существ.

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Полиция поймала мужчину с поличным, когда он продавал модифицированную версию Sobble. Сумма этой сделки должна была составить более 4 тысяч японских иен, а это всего 42 доллара. Но оказалось, что это дело далеко не единственное, потому что его синдикат за последнее время заработал более миллиона японских иен (более 10 тысяч долларов). Издание Asahi News отмечает, что арестовали геймера еще в апреле 2020 года, но только сейчас полиция выступила с пресс-конференцией, на которой показала PC, телефоны и различные приборы, используемые для изменения данных (кода).

Геймер занимался "генетической модификацией" покемонов из видеоигры Pokemon Sword and Shield. Своей деятельностью он нарушил закон о предотвращении недобросовестной конкуренции. В полиции отметили, что этому человеку всего 23 года, а также он официально безработный. Сейчас он находится в тюрьме, а также уже признался во всем. Представители органов власти отметили, что пока неизвестно, какое наказание понесет мужчина. Интересно, что моддеры часто добавляют в видеоигру Pokemon Sword and Shield различных новых покемонов. Однако, именно добавление новых созданий пока не рассматривается, как нарушение законодательства.

Приборы и предметы, которые мужчина использовал для модификации и распространения покемонов / фотография с сайта Asahi News