Разработчики видеоигры Diablo решили пошутить в твиттере. Они нашли камень душ и попросили его вернуть, правда, известный рэпер Lil Uzi Vert имплантировал уже себе его в лоб.

Источник: твиттер Diablo

Известный рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов, а это более 600 миллионов гривен. На эту новость обратили внимание разработчики серии Diablo, которые попросили вернуть камень душ. Жаль, что рэпер пока никак не отреагировал на их просьбы.

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Согласно лору Diablo, кроваво-красный камень во лбу может означать только одно – в этом человеке переродится Диабло. А для мира смертных это не лучшая новость, поскольку Диабло это демон и один из повелителей ада. Поэтому разработчики этой серии решили пошутить и написали в твиттере следующее:

Верни красный камень душ, смертный. Ты не можешь сдержать в себе Повелителя Ужаса.

Не оставила эту ситуацию без внимания и компания Blizzard, представители которой поделились интересной гифкой. На их твит, официальный аккаунт Diablo ответил так:

Не беспокойте корпоративных мастеров. Камень вернется к нам.

Интересно, что пользователи советуют очень внимательно следить за этим музыкантом, а также предлагают различные способы, которыми можно изъять этот камень. Например, один пользователь предложил использовать метод Таноса из фильма "Мстители: Война бесконечности". Отметим, что во второй части Diablo, оригинальный камень душ было уничтожено, но демон все равно может возвращаться в мир смертных через других персонажей.

RETURN THE RED SOULSTONE, MORTAL. YOU CANNOT CONTAIN THE LORD OF TERROR. https://t.co/1GsUrPiSVB — Diablo (@Diablo) February 3, 2021

DO NOT WORRY CORPORATE MASTERS. THE STONE WILL RETURN TO YOU. — Diablo (@Diablo) February 3, 2021