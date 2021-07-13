Релиз Cyberpunk 2077 трудно назвать не провальным, а раскритиковать эту видеоигру уже успели почти все. Сам этот проект вышел еще в декабре 2020 года, но даже сейчас разработчики продолжают работать над исправлением различных технических недостатков.

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Правда, стоит отметить, что определенных успехов представители компании CD Projekt RED уже достигли. Например, 21 июня игра Cyberpunk 2077 вернулась в магазин PS Store. Стоит напомнить, что удалили ее из виртуальных полок этого сервиса еще 18 декабря, потому что версия этого проекта для консолей не выдерживала никакой критики. Видеоигра находилась в ужасном техническом состоянии, а количество различных багов просто зашкаливало. Поэтому неудивительно, что больше всего критиковали игру именно поклонники консолей.

Но самое интересное, что Cyberpunk 2077 после возвращения в PS Store очень тепло встретили. Дело в том, что этот проект от CD Projekt RED возглавил рейтинг самых популярных игр (больше всего скачиваний) для PlayStation 4 в июне, хотя и вернулся лишь в конце этого месяца. Стоит добавить, что игра одновременно возглавила соответствующие рейтинги для Европы и Северной Америки. Наверное, даже представители компании CD Projekt RED вряд ли могли рассчитывать на что-то подобное.

Хотя, стоит отметить, что в целом июнь был "бедный" на громкие релизы, а также немало игроков все же ожидало возвращения Cyberpunk 2077. Да и компания CD Projekt RED продолжает активно рекламировать свою игру, а особенно после выхода последних патчей. Напоследок стоит добавить, что в аналогичном рейтинге для PlayStation 5 все достаточно прогнозируемо, поскольку на первой строчке находится игра Ratchet & Clank: Rift Apart.

Самые популярные игры для PlayStation 4 в июне / Фото PlayStation Blog

Самые популярные игры для PlayStation 5 в июне / Фото PlayStation Blog