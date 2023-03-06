Гравець із Hogwarts Legacy вирішив подарувати ельфу домовику Діку свою Кімнату на вимогу, побудувавши чарівну кімнату для міні-персонажа, розмір меблів в якій відповідає його статурі.

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Кімната для домового ельфа в Hogwarts Legacy

Геймер поділився скриншотом своєї Кімнати на вимогу в Hogwarts Legacy, де показано куточок, створений для Діка чи будь-якого іншого домового ельфа.

Протягом проходження гри геймери натрапляють на скрині по всій магічній школі та навколо неї. У них можна знайти нові меблі чи інші цікаві речі для своєї Кімнати на вимогу.

Ці меблі вже спонукали деяких шанувальників створювати унікальні кімнати. Цього разу геймер використав маленькі меблі. Їх можна масштабувати через інтерфейс користувача Hogwarts Legacy.

Невеличка кімната Діка містить невеликий ігровий столик із двома стільцями на килимку, письмовий стіл під картиною поруч із ширмою для одягу, диван із двома підставками для ніг, світло та новорічну ялинку, яка виконує роль центральної частини.