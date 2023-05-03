Геймер убив найсильнішого боса Skyrim одним ударом: курйозне відео

Геймер з одного удару вбив Ебонітового воїна – найскладнішого боса в The Elder Scrolls V: Skyrim. При цьому він не користувався багами.

Він навіть не посилював свої предмети за допомогою популярної вразливості під назвою "петля відновлення". Однак без хитрості тут все ж таки не обійшлося.

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Ебонітового воїна одним ударом

Теоретично вбити Ебонітового воїна одним ударом неможливо, навіть якщо повністю прокачати персонажа й знайти найкращу екіпіровку. Однак Priest_of_lord_Chaos потрапив в унікальну ситуацію.

Перед битвою з босом гравця атакував легендарний дракон. Ентузіаст проходив Skyrim на рівні складності "експерт", тому ворог володів істотною силою.

Ебонітовий воїн приєднався до бійки. І судячи з усього, легендарний дракон зняв босові істотну кількість здоров'я. Це і дозволило геймеру вбити боса з одного удару.

Ебонітовий воїн з'явився в доповненні Dragonborn до Skyrim. Його можна зустріти випадково при подорожі світом або в таборі "Останній пост". Воїн шукає гідного противника, який здобуде над ним перемогу.