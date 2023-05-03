Он даже не усиливал свои предметы с помощью популярной уязвимости под названием "петля обновления". Однако без хитрости здесь все же не обошлось.
Читайте также PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для скорой помощи украинцам
Эбонитового воина одним ударом
Теоретически убить Эбонитового воина одним ударом невозможно, даже если полностью прокачать персонажа и найти лучшую экипировку. Однако Priest_of_lord_Chaos попал в уникальную ситуацию.
Перед битвой с боссом игрока атаковал легендарный дракон. Энтузиаст проходил Skyrim на уровне сложности "эксперт", потому враг обладал существенной силой.
Эбонитовый воин присоединился к драке. И судя по всему, легендарный дракон снял боссу существенное количество здоровья. Это и позволило геймеру убить босса с одного удара.
Эбонитовый воин появился в дополнении Dragonborn к Skyrim. Его можно встретить случайно при путешествии по миру или в лагере "Последний пост". Воин ищет достойного противника, одержавшего над ним победу.