Elden Ring дозволяє гравцям використовувати унікальні підходи з багатьма видами зброї, обладунків, різноманітних предметів тощо. Крім того, деякі геймери годинами відточують свої навички налаштування персонажів, відтворюючи відомих героїв із фільмів.

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Геґрід у грі Elden Ring

Elden Ring вийшов у 2022 році, і з того часу мільйони гравців інвестували тисячі годин у гру, розроблену FromSoftware. Гра одразу ж зібрала велику спільноту гравців, які досі продовжують нею захоплюватися.

Так, один з геймерів поділився зображенням персонажа, якого він створив у грі. Навіть не потрібно бути затятим шанувальником світу Гаррі Поттера, щоб одразу впізнати в нього Геґріда.

Культові борода й довге волосся, велитенські розміри – усе одразу вказує на Рубеуса Геґріда. Єдиним залишиться питання хіба що, як цей персонаж опинився у світі Elden Ring.