Fallout 4 містить багато непотрібних предметів, які більшість гравців легко пропустили під час своїх пригод. Однак більшість справді має певну мету завдяки потужній системі створення в грі, через що кожен предмет має значення.

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Гра з Fallout 4 у реальному житті

Настільна гра "Радіус вибуху" – один із тих предметів, які здебільшого розкидані по світу Fallout 4 як декорація, щоб дати світу відчуття історії та атмосфери. Однак цей фанат був явно заінтригований цією концепцією, тож він вирішив перевірити, чи може вона стати справжньою річчю.

Здається, це дуже весело, коли користувач може створити цілий набір карток для використання в грі. Що робить це ще більш вражаючим, так це те, що Fallout 4 ніколи не дає справжнього набору правил для настільної гри, тому геймеру довелося створити свої власні.

Зовсім не дивно, що Fallout 4 продовжує впливати на геймерів навіть через вісім років після її релізу. Ігри Bethesda завжди зберігають активну базу гравців протягом багатьох років, і неймовірна спільнота Skyrim є яскравим прикладом того, чому це досі так.