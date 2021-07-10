Італійці на Дикому Заході: геймер відтворив у грі Red Dead Online персонажів з всесвіту Mario

Оригінальною роботою поділився шанувальник відеогри Red Dead Online на Reddit. Він вирішив відтворити у цій грі кількох ключових персонажів з всесвіту Mario.

Напевно, всі шанувальники Red Dead Redemption 2 щось чули про гру Red Dead Online. Цю відеогру можна було б назвати багатокористувацьким компонентом першої, але представники Rockstar Games наполягають на тому, що це окремий продукт.

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У Red Dead Online геймерам потрібно створити свого унікального персонажа, яким можна буде вільно досліджувати світ Дикого Заходу. Усі фанати цієї гри знають, що тут є чимало варіантів для налаштування зовнішності головного героя. Тому й не дивно, що геймери достатньо часто відтворюють у Red Dead Online різноманітних відомих персонажів.

Саме такою роботою й поділився користувач платформи Reddit з нікнеймом HeySoloSoyYo. Він створив у Red Dead Online наступних персонажів з всесвіту Mario: Маріо, Луїджі, Варіо та Валуїджі. В ентузіаста вийшло достатньо детально відтворити не лише вбрання цих героїв, але і їхню зовнішність. А особливо хочеться відзначити неймовірну увагу до різноманітних дрібниць (костюми, пропорції тіла чи фірмові вуса).

Можливо, лише кольори у роботах HeySoloSoyYo не такі яскраві, але й події Red Dead Online розгортаються не в Грибному королівстві. Але загалом цих створених персонажів достатньо легко можна впізнати. З цікавого ще варто відзначити фото, на якому можна побачити Маріо та оригінальну версію Боузера.

Наостанок варто лише додати, що робота цього геймера дуже сподобалася користувачам Reddit. Пост HeySoloSoyYo вже зібрав кілька тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Персонажі з всесвіту Mario у відеогрі Red Dead Online / Фото Reddit HeySoloSoyYo