Наверное, все поклонники Red Dead Redemption 2 что-то слышали об игре Red Dead Online. Эту видеоигру можно было бы назвать многопользовательским компонентом первой, но представители Rockstar Games настаивают на том, что это отдельный продукт.

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В Red Dead Online геймерам нужно создать своего уникального персонажа, которым можно будет свободно исследовать мир Дикого Запада. Все фанаты этой игры знают, что здесь есть немало вариантов для настройки внешности главного героя. Поэтому неудивительно, что геймеры достаточно часто воссоздают в Red Dead Online различных известных персонажей.

Именно такой работой и поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом HeySoloSoyYo. Он создал в Red Dead Online следующих персонажей из вселенной Mario: Марио, Луиджи, Варио и Валуиджи. В энтузиаста получилось достаточно подробно воссоздать не только наряды этих героев, но и их внешность. А особенно хочется отметить невероятное внимание к различным мелочам (костюмы, пропорции тела или фирменные усы).

Возможно, только цвета в работах HeySoloSoyYo не такие яркие, но и события Red Dead Online разворачиваются не в Грибном королевстве. Но в целом этих созданных персонажей достаточно легко можно узнать. Из интересного еще стоит отметить фото, на котором можно увидеть Марио и оригинальную версию Боузера.

Напоследок стоит лишь добавить, что работа этого геймера очень понравилась пользователям Reddit. Пост HeySoloSoyYo уже собрал несколько тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Персонажи из вселенной Mario в видеоигре Red Dead Online / Фото Reddit HeySoloSoyYo