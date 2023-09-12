Фанат Minecraft витратив 3 роки на будівництво дивовижної бази під куполом: неймовірне відео

Завзятий гравець Minecraft збудував гігантську базу, накриту скляним куполом, у світі в режимі виживання, витративши на це понад 3 роки. Дивовижне відео – у матеріалі.

Масштабні проєкти в Minecraft потребують не лише неабиякого таланту, а ще й чимало вільного часу, адже подекуди їх створення займає цілі роки.

Цікаво Мобільний гемблінг: як смартфони змінили світ грального бізнесу

Наприклад фанат Гаррі Поттера та Minecraft вже понад 7 років будує в грі копію Гоґвортсу. Проте, сьогодні мова піде про більш унікальну споруду, проєкт якої вигадав сам геймер.

Користувач Reddit під ніком Enigmont, поділився на платформі відеотуром своєю базою, накритої гігантським скляним куполом та відгородженої від навколишнього світу глибоким ровом.

Дивовижна база у Minecraft: дивитися відео

Posts from the minecraft

community on Reddit

За словами автора, йому знадобилося три з половиною роки та понад 10 000 ігрових днів (1 ігровий день – 20 хвилин реального часу), щоб дійти до цієї точки будівництва, яке до того ж ще не завершено.

Для втілення усіх ідей Enigmont працюватиме ще шість-сім місяців.

Враховуючи кількість деталей, які геймер уже втілив у своїй величезній конструкції, можна припустити, що вона виглядатиме ще неймовірніше, коли нарешті буде завершена.