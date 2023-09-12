Масштабные проекты в Minecraft нуждаются не только в незаурядном таланте, но и немалом количестве свободного времени, ведь иногда их создание занимает целые годы.

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Например, фанат Гарри Поттера и Minecraft уже более 7 лет строит в игре копию Хогвартса. Однако сегодня речь пойдет о более уникальном сооружении, проект которого придумал сам геймер.

Пользователь Reddit под ником Enigmont, поделился на платформе видео туром своей базой, покрытой гигантским стеклянным куполом и отгороженной от окружающего мира глубоким рвом.

Удивительная база в Minecraft: смотреть видео

По словам автора, ему понадобилось три с половиной года и более 10 000 игровых дней (1 игровой день – 20 минут реального времени), чтобы дойти до этой точки строительства, которая еще не завершена.

Для осуществления всех идей Enigmont будет работать еще шесть-семь месяцев.

Учитывая количество деталей, которые геймер уже воплотил в своей огромной конструкции, можно предположить, что она будет выглядеть еще более невероятно, когда, наконец, будет завершена.