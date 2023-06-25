Геймер витратив 9 місяців, щоб розкопати в Minecraft гору на понад мільйон блоків
Джерело:Poporc_DuGroin
Відданий гравець Minecraft витратив майже рік свого часу, щоб розкопати величезну гору. У нього пішло 9 місяців, щоб зібрати 1 мільйон 100 тисяч блоків.
Незважаючи на те, що Minecraft націлений на молодих гравців, у спільноті гри є шанувальники різного віку. Окрім різноманітної аудиторії, Minecraft відомий тим, що має неймовірно креативних гравців.
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Геймер розкопав гігантську гору в Minecraft
Minecraft не має обов'язкового ендшпілю, хоча офіційно він існує. Для цього гравець повинен вижити та зібрати достатньо ресурсів, щоб досягти кінця та перемогти дракона Ендера, який є останнім босом гри.
Але для гравців, які поки не поспішають завершувати гру, у Minecraft завжди є чим зайнятися. Часто геймери люблять відтворювати культову будівлі з культових фільмів, серіалів тощо.
Та цього разу геймер продемонстрував, що творчий підхід можна використати не лише для того, щоб створити щось нове, а й щоб зруйнувати те, що вже існує.
Геймер витратив неймовірні 9 місяців для того, щоб розбити величезну гору. Загалом протягом цього процесу він зібрав понад 1 мільйон 100 тисяч блоків.