Starfield є великою грою через сприйняття, що робить рольову гру Bethesda одним із головних випусків року. Але вона також є великою грою через свій величезний світ і те, скільки деталей він містить.

Також цікаво Почуєте вперше: альтернативні назви відомих відеоігор

Неймовірна деталь у Starfield

Один з геймерів під час гри помітив, як неігровий персонаж сидить і читає книгу "Повість про два міста" Чарльза Діккенса. На зображені, яким поділився геймер, помітна Сара Морган – одна з багатьох NPC у світі Starfield.

Гравець зауважив, що Сара читає третій розділ "Повісті про два міста" – роману Діккенса, випущеного в 1859 році, який розповідає історію під час бурхливої Французької революції.

У розділі коментарів один із геймерів запитав, чи змінюється книга залежно від компаньйона. Проте два гравці сказали, що, наскільки вони знають, це завжди "Повість про два міста".

Ще один гравець пояснив, що продавець книг у Шаєнні, одній із різноманітних сонячних систем у Старфілді, розповідав, що коли людство покинуло Землю, люди переважно приносили із собою свої колекції книг Діккенса. Так вони й поширилися світом Starfield.