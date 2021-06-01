Спробував осучаснити: геймер встановив понад 200 модифікацій на Fallout 4 та показав результат

Автор каналу Digital Dreams запустив відеогру Fallout 4 у 4K на відеокарті GeForce RTX 3090. Також він вирішив підняти якість графіки у грі за допомогою модифікацій.

Реліз відеогри Fallout 4 відбувся ще у червні 2015 року. Зрозуміло, що графічна складова цього проєкту вже трохи застаріла. Щоправда, сучасна ігрова індустрія може запропонувати методи, якими можна виправити такий своєрідний недолік.

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Геймер з нікнеймом Digital Dreams вирішив запустити відеогру Fallout 4 на відеокарті GeForce RTX 3090. Цю модель сміливо можна називати флагманською та однією з найкращих на ринку. У цьому експерименті блогер виставив максимально можливі налаштування графіки та роздільну здатність у 4K. Щоправда, на цьому він зупинятися не став, бо вирішив ще заглянути на сайти з модифікаціями для Fallout 4.

Ентузіаст створив свою збірку, у яку ввійшло понад 200 різноманітних модів. Більшість з них направлені на поліпшення саме графічної складової цього проєкту. Блогер використав модифікації, які підвищують якість текстур та роблять їх більш деталізованими, а також він попрацював над оточенням (рослинність та хмари) у грі. Зрозуміло, що така збірка не обійшлася й без модів, які імітують ефект глобального освітлення у реальному часі (технологія трасування променів).

Користувачам у мережі сподобалася така робота з осучаснення Fallout 4, а оригінальний запис вже зібрав 15 тисяч переглядів. Загалом геймери сходяться на думці, що гра стала виглядати набагато краще, але про реалізм у цьому випадку дуже важко говорити. Якщо вас зацікавила ця збірка, то всі потрібні посилання можна знайти в описі до цього відео. Щоправда, з такою кількістю модифікацій грати може бути дуже непросто, а кількість кадрів у секунду навряд чи вас вразить.

Fallout 4 з модифікаціями на відеокарті GeForce RTX 3090 – відео