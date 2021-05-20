Здійснив свою мрію: геймер встановив понад 500 модифікацій на Skyrim та показав результат – фото

Шанувальник відеогри TES V: Skyrim вирішив здійснити свою давню мрію. Він встановив понад 500 модифікацій на цю відеогру та поділився фінальним результатом.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у листопаді 2011 року, але й зараз продовжує мати попит серед геймерів. У цього проєкту від компанії Bethesda є справжня армія відданих шанувальників, які обожнюють цю гру. Щоправда, для деяких фанатів оригінальна версія вже не є ідеалом, тому вони беруться за непросту роботу з її осучаснення.

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Напевно, саме до таких геймерів й можна віднести головного героя цієї історії з нікнеймом Elyrious. Ентузіаст вирішив провести цікавий експеримент та створити Skyrim своєї мрії. Зрозуміло, що це достатньо абстрактне поняття, а комусь може вистачити й десяти модифікацій для створення ідеального ігрового світу. Щоправда, головний герой історії не з таких геймерів, а його сміливо можна відносити до справжніх мрійників.

Річ у тім, що Elyrious створив працюючу збірку для відеогри TES V: Skyrim, у яку ввійшло одразу 558 модифікацій. Сам він відзначає, що не хотів дуже сильно відходити від оригіналу, тому більшість встановлених ним модів направлені на поліпшення графічної складової (якісні текстури чи оновлені візуальні ефекти). Також його збірка не обійшлася без модів для покращення роботи штучного інтелекту, оновлених анімацій, нових моделей для зброї та персонажів. З повним списком використаних модифікацій можна ознайомитися за цим посиланням.

Цією історією геймер поділився на відомій платформі Reddit, а також до свого посту додав скриншоти фінального вигляду його гри. Варто відзначити, що користувачам сподобався такий Skyrim мрії, а оригінальний пост вже зібрав 5 тисяч вподобань та понад 200 коментарів.

Зрозуміло, що всіх геймерів одразу ж зацікавило питання "дієздатності" цієї збірки. Ентузіаст відзначив, що гра працює стабільно та без неприємних вильотів. Щоправда, досягти показника у 60 FPS головний герой не зміг, бо з такою кількістю модів TES V: Skyrim видає в середньому 30 – 45 кадрів в секунду (відеокарта NVIDIA RTX 2070 Super). З цікавого ще можна відзначити, що сумарно все це задоволення займає понад 75 гігабайтів на диску.

Версія відеогри TES V: Skyrim від Elyrious / Фото Reddit Elyrious