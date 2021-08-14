Став першим в історії: геймер встановив унікальне досягнення в грі Mario Kart 64

Американець Ден Бербенк встановив вражаюче досягнення у відеогрі Mario Kart 64. Він став першим гравцем, який одночасно був найкращим на кожній трасі.

Ми вже неодноразово розповідали про спідраннерів та їхні неймовірні рекорди в різноманітних відеоіграх. Зазвичай це дуже наполегливі люди, які готові роками йти до своєї цілі. До таких геймерів можна віднести й головного героя цього матеріалу, який захотів стати найкращим гравцем в історії Mario Kart 64.

Варто розпочати з того, що в Mario Kart 64 є 16 різноманітних трас, але спідраннери виділили одразу 32 окремі категорії для своїх змагань. Річ у тім, на одній трасі можна встановити одразу два рекорди: найкраще коло та повноцінний заїзд (три кола). А тому один зі спідраннерів подумав, що було б непогано стати найкращим одразу у всіх цих категоріях. Цією людиною був німець Матіас Рустемейер, а такою ідеєю він "загорівся" ще у 2013 році.

Щоправда, за вісім років він так і не зміг досягти своєї цілі, хоча неодноразово був дуже близький до цього (31/32). Річ у тім, що йому дуже активно заважала група зі спідраннерів, які були проти подібного домінування в їхній улюбленій відеогрі. У такому протистоянні шансів у Матіаса було вкрай мало, бо в кожного з представників цього альянсу була якась спеціалізація (фірмова категорія).

Усі ці роки вони дуже ефективно боролися з домінуванням німця, але знайшовся інший геймер, який зміг стати найкращим одразу на всіх трасах. А найцікавіше, що це зробив колишній представник цього угрупування – американець Ден Бербенк. Сталося це на одній з останніх його трансляцій, а тому він офіційно став першою людиною, яка одночасно була найкращою у всіх 32 категоріях. Американець був дуже задоволений своїм досягненням, а от його головний конкурент поки ніяк цю ситуацію не коментував.

Момент тріумфу Дена: відео