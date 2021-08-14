Мы уже неоднократно рассказывали о спидраннерах и их невероятных рекордах в различных играх. Как правило, это очень настойчивые люди, которые готовы годами идти к своей цели. К таким геймерам можно отнести и главного героя этого материала, который захотел стать лучшим игроком в истории Mario Kart 64.

Стоит начать с того, что в Mario Kart 64 есть 16 различных трасс, но спидраннеры выделили сразу 32 отдельные категории для своих соревнований. Дело в том, на одной трассе можно установить сразу два рекорда: лучший круг и полноценный заезд (три круга). Поэтому один из спидраннеров подумал, что было бы неплохо стать лучшим сразу во всех этих категориях. Этим человеком был немец Маттиас Рустемейер, а такой идеей он "загорелся" еще в 2013 году.

Правда, за восемь лет он так и не смог достичь своей цели, хотя неоднократно был очень близок к этому (31/32). Дело в том, что ему очень активно мешала группа из спидраннеров, которые были против подобного доминирования в их любимой видеоигре. В таком противостоянии шансов у Маттиаса было крайне мало, потому что у каждого из представителей этого альянса была какая-то специализация (фирменная категория).

Все эти годы они очень эффективно боролись с доминированием немца, но нашелся другой геймер, который смог стать лучшим сразу на всех трассах. А самое интересное, что это сделал бывший представитель этой группировки – американец Дэн Бербэнк. Произошло это на одной из последних его трансляций, а потому он официально стал первым человеком, который одновременно был лучшим во всех 32 категориях. Американец был очень доволен своим достижением, а вот его главный конкурент пока никак эту ситуацию не комментировал.

Момент триумфа Дэна: видео